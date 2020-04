É menina! Senadora Mailza Gomes revela sexo do bebê em chá revelação

Feliz com sua terceira gravidez, Mailza que é primeira senadora grávida durante o mandato na história do Senado não parou as atividades

Ao lado do marido James Gomes e dos filhos, a senadora Mailza Gomes fez um chá revelação na tarde deste sábado (19), em Brasília, para descobrir o sexo do bebê que espera. Devido à pandemia do coronavírus, a revelação foi restrita ao núcleo familiar.

Antes da revelação, James faz uma brincadeira: “Eu acho que pode ser um menino ou uma menina”.

Em seguida, Mailza diz sorrindo “Agora, chegou o grande momento de descobrir o sexo do nenê…É menina…”, dispara mostrando um conjunto rosa com um sorriso enorme no rosto.

“Gostaria que mais pessoas, meus familiares, amigos queridos da minha cidade Quinari estivessem presente neste momento tão lindo para celebrar essa dádiva, um presente de Deus na nossa vida. Mas infelizmente devido essa pandemia, precisamos nos afastar agora para nos abraçarmos depois. Agradeço a todos pelo carinho e abraços virtuais”, disse a senadora Mailza.

Feliz com sua terceira gravidez, Mailza que é primeira senadora grávida durante o mandato na história do Senado não parou as atividades parlamentares, por causa da pandemia do coronavírus. Pelo contrário, ela continua participando de todas as sessões virtuais remota no Senado e votando medidas importantes para minimizar os impactos da Covid-19 no Brasil.

