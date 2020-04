Educação realiza nova consulta pública sobre o currículo do ensino médio

Dando continuidade às ações de implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), desta vez em relação ao currículo do ensino médio, a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Diretoria de Ensino e da Divisão de Ensino Médio disponibiliza nova consulta pública on-line ao documento, no período de 22 de abril a 11 de maio.

O documento está organizado por área de conhecimento e foi submetido, assim como em 2019, a uma consulta prévia com a participação de professores da rede estadual, universidade federal e outras instituições ligadas à Educação, por meio de diversas webconferências, realizadas também por área. Essas reuniões aconteceram entre os últimos dias 15 e 17 de abril.

Com o novo currículo, os estudantes do ensino médio poderão ter uma formação mais integral, cidadã e que favoreça a construção do seu projeto de vida.

Matos faz questão de destacar ainda que “esse currículo não é dessa equipe, não é dessa gestão. É o currículo do estado do Acre. Após a aprovação no Conselho Estadual de Educação, todos nós professores vamos ter que trabalhar com ele em sala de aula. Ali estão as habilidades que os nossos alunos precisarão desenvolver pra construir o seu futuro, seja ele qual for”.

Os interessados poderão acessar o currículo, por área do conhecimento, através dos links abaixo:

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: https://forms.gle/papQddfdfHfdeb1YA

Matemática e suas Tecnologias: https://forms.gle/kp6kqD9Hjd3hZKyr7

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: https://forms.gle/FBF6dvC6DEoDoGPL7

Linguagens e suas Tecnologias (Língua Inglesa, Língua Espanhola, Artes e Educação Física): https://forms.gle/M47Hg1uHdTqjV2Qt8

Linguagens e suas Tecnologias (Língua Portuguesa): https://forms.gle/9aQW6UiaKbn1K2Fy5

