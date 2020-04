Elenco do Flamengo tem casos de ansiedade e estresse durante a pandemia

O cenário de incerteza no futebol pela pandemia do coronavírus tem afetado psicologicamente alguns jogadores. No Flamengo, há sinais de ansiedade e estresse no elenco dirigido por Jorge Jesus, o que tem se refletido na qualidade do sono dos atletas. Isso foi detectado por um aplicativo de monitoramento que está sendo utilizado pelos atletas.

Como os jogadores estão em isolamento social e realizando atividades físicas em suas residências, o clube optou por avaliar a situação deles através do aplicativo Coach ID. A partir do material coletado, o cenário de ansiedade em alguns jogadores foi percebido, o que permitiu a ação do departamento médico do Flamengo.

“Os jogadores usam diariamente quando acordam e depois da sessão de treino. Para eles é uma novidade fazer esse trabalho em casa e depois quantificar no aplicativo. Para nós é ótimo porque conseguimos o feedback. Temos nos deparado com algumas coisas que já esperávamos. Temos casos de jogadores que estão dormindo pouco e mal, fruto dessa ansiedade. Isso leva a um nível de estresse alto. O departamento médico foi avisado e conseguimos interferir”, afirmou o preparador físico Marcio Sampaio, em entrevista ao diário esportivo português Record.

Com a pandemia, o Flamengo deu 20 dias de férias ao elenco, que chegariam ao fim nesta terça-feira. Mas como o cenário não se alterou nesse período, o recesso foi ampliado em mais dez dias e só terminará no fim de abril para o time carioca e a imensa maioria dos participantes das séries A e B do Campeonato Brasileiro.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários