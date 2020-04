Em Assis Brasil, Pólo de Saúde conscientiza indígenas a não saírem das aldeias

Equipes do setor abordam famílias no momento em que elas navegam pelos rios em direção à cidade

Equipes do Pólo de Saúde Indígena do município de Assis Brasil, distante 350 quilômetros de Rio Branco, têm feito frequente trabalho de conscientização para que indígenas deixem as aldeias em direção à cidade somente em casos excepcionais.

O objetivo é evitar que o coronarívus chegue às terras indígenas e coloquem em risco a saúde das famílias. Médicos, técnicos e enfermeiros que atuam no setor percorrem os rios Iaco e Acre abordando barcos com índios e pedindo para que eles retornem às aldeias.

Situada na fronteira com o Peru, Assis Brasil possui 26 aldeias nas margens do Rio Iaco e outras seis no Rio Acre. Os indígenas pertencem às etnias Manchineri e Jaminawa. São mais de 1.200 índios vivendo no território.

O município ainda não teve casos confirmados de coronavírus. Três foram notificados desde a chegada da pandemia ao Acre. Dois deles foram descartados e um permanece em análise no Laboratório de Infectologia Charles Merieux, em Rio Branco.

