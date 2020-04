Em Cruzeiro do Sul, Gladson Cameli pede a Deus que guarde o Acre e seu povo

“Obrigado, Senhor! Guarde o Acre, nosso povo e o nosso futuro, em nome de Jesus! Amém!”. Assim escreveu Gladson Cameli, na noite deste domingo de Páscoa, em sua página no Facebook, ao publicar foto sentado no banco de uma igreja católica de Cruzeiro do Sul, sua terra natal.

A postagem foi feita minutos antes do próprio governador anunciar, também nas suas redes sociais, os dois primeiros casos de coronavírus no município, distante quase 600 quilômetros de Rio Branco. Ele passou parte do último final de semana na cidade, retornando à capital no sábado (11).

A imagem do gestor na igreja teve mais de 400 comentários e quase 80 compartilhamentos.

