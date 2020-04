Em live, Gabigol lembra episódio na infância: “Diego não quis tirar foto comigo”

O jogador do Flamengo lembrou de um fato de sua infância em que viu alguns ídolos do time do Santos

O ditado que o mundo gira fez todo o sentido para Gabigol. Em entrevista durante uma live com o comentarista Caio Ribeiro, o jogador do Flamengo lembrou de um fato de sua infância em que viu alguns ídolos do time do Santos de perto. Um deles chegou a lhe negar uma foto.

“Quando eu era pequeninho, eu estava na escolinha e vi o ônibus do Santos. Meu pai me colocou nas costas e peguei uma foto do Elano, cheguei a ver o Robinho. Eu tinha uns 6 e 7 anos…Diego Ribas não quis tirar foto comigo, não me deu moral. Até hoje falo para ele isso, mas agora jogo com ele, joguei com o Robinho, com o Elano. São coisas muito loucas que acontecem. As crianças têm que ir para o estádio, se divertir”, contou Gabigol.

