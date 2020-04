Em meio a especulações, Neri diz que cuidar da população é sua prioridade

“A função pública que exerço exige colocar os interesses públicos acima de quaisquer outros”. Com essa afirmação, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, começou uma entrevista feita por um site de notícias do Acre. A prefeita deixou claro que sua prioridade é cuidar da população.

“Desde a confirmação dos primeiros casos de Covid-19, em nossa cidade, passei a me dedicar integralmente à gestão dessa pandemia e a articular soluções que possam contribuir para a mitigação das consequências sociais e econômicas, sem descuidar do combate à dengue e da manutenção dos serviços essenciais”, disse.

Um pacote de medidas emergenciais, tomadas pela prefeitura de Rio Branco tem garantido que a população fique em casa e siga as orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, do governo do Estado e da própria prefeitura. A gestão municipal manteve somente os serviços essenciais, tomando todas as medidas de segurança e saúde.

Socorro Neri aproveitou a oportunidade para afirmar que na próxima semana, anunciará medidas de apoio aos cidadãos mais vulneráveis. “Enquanto perdurar a emergência em saúde pública, esta continuará sendo minha prioridade”, frisou.

Questionada sobre seu futuro político, a chefe do executivo explicou que apesar da crise, o calendário eleitoral segue e portanto intensificam-se tratativas para defini de candidaturas e alianças. “Isso acontecerá em todos os partidos e no meu, o PSB, não será diferente. Há o tempo certo para cada decisão e, na medida do possível, ao lado do Jenilson, do César e dos demais companheiros, desses próximos momentos”, finalizou.

