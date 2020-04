Em vídeo, Cameli reforça isolamento social, higienização e apresenta novos leitos de UTI

Em um novo vídeo destinado a população acreana lançado nesta quinta-feira, 16, o governador Gladson Cameli reforçou o pedido para que todos aqueles que puderem fiquem em casa como principal medida para conter o avanço do coronavírus causador da doença Covid-19.

Mas dessa vez o vídeo foi dedicado àqueles que ainda precisam ir às ruas, principalmente os envolvidos em serviços essenciais, e no que o governo está fazendo para proteger essas pessoas, como a montagem de barreiras sanitárias e desinfecção de espaços públicos.

A principal novidade anunciada é o aumento no número de leitos hospitalares e vagas de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). São 11 novos leitos de UTI e outros oito leitos de unidade semi-intensiva em uma das alas do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into).

Ainda durante o vídeo, o governador e a primeira-dama Ana Paula Cameli atentam que medidas simples de higienização pessoal, cuidados com roupas e objetos são capazes de conter o avanço da Covid-19, lembrando que se tudo for feito corretamente, o coronavírus vai passar e a vida vai continuar.

