Emocionante: Enfermeiras cantam para pacientes com covid-19 no PS da Capital; vídeo

As técnicas resolveram tirar um momento do expediente para, com fé, entoar a música que fala sobre vitória

“Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair”. Esta canção do compositor gospel Anderson Freire ecoou pelo leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento dos casos mais graves de coronavírus no Pronto-Socorro de Rio Branco, nesta semana, quando duas enfermeiras – uma delas com um violão – resolveram trazer mais fé aos corações dos debilitados nesse momento de pandemia.

O vídeo gravado foi divulgado nas redes sociais.

As técnicas resolveram tirar um momento do expediente para, com fé, entoar a música que fala sobre “vitória frente às dificuldades” e “preciosidade para Deus”.

Confira:

