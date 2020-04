Encantador pôr do sol em Cruzeiro do Sul

A foto do dia é do premiado jornalista fotográfico Marcos Vicentti. Um de seus registros de um belo pôr do sol, na segunda maior cidade do Acre: Cruzeiro do Sul.

Ao fundo, é possível ver a Catedral Nossa Senhora da Glória, cartão postal do Juruá.

