Enem Digital 2020: provas serão aplicadas em novas datas 22 e 29 de novembro

A primeira aplicação da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio tem novas datas para acontecer: nos dias 22 e 29 de novembro.A alteração no Enem Digital 2020 foi anunciada na última sexta-feira, 17, e visa não prejudicar os estudantes por conta da pandemia do coronavírus.

De acordo com o ministro, a realização do Enem 2020, digital e impresso, está garantida. “É um ano de desafio, em razão da pandemia de coronavírus. No entanto, não é isso que vai fazer que percamos o ano […] Não podemos deixar para depois uma geração inteira de médicos, enfermeiros, engenheiros e professores. Não faz sentido”, afirmou.

Nessa edição, o Enem no formato digital será aplicado para até 100 mil estudantes. As vagas serão disponibilizadas para os primeiros participantes que optarem pela edição digital. A previsão é que a consolidação da prova digital seja realizada até 2026. Após esse período, não haverá mais a versão em papel.

A aplicação do exame digital será idêntica ao impresso. Sendo assim, os participantes que optarem pelo digital também irão se deslocar para os locais de prova, seguindo os mesmos horários e restrições que aqueles que vão fazer o Enem tradicional.

No primeiro dia do exame, 22 de novembro, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas. Os estudantes terão cinco horas e meia para responder as questões e escrever a redação. No segundo dia, 29 de novembro, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática. Os participantes terão cinco horas de duração.

Cronograma do Enem Digital 2020

Justificativa de ausência no Enem 2019: 6 a 17 de abril

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 6 a 17 de abril

Divulgação dos resultados da taxa de inscrição: 24 de abril

Período de recurso da taxa de inscrição: 27 de abril a 1º de maio

Período de inscrições no Enem Digital: 11 a 22 de maio

Pagamento da taxa de inscrição: 11 a 28 de maio

Solicitação de atendimento especializado: não possui nesta edição

Solicitação de tratamento pelo nome social: 25 a 29 de maio

Aplicação do Enem Digital: 22 e 29 de novembro

