Entenda por que o sistema hospitalar e os necrotérios entraram em colapso no Equador

As imagens de cadáveres em estado de putrefação amplificaram o sentido de catástrofe na capital da província de Guayas, que detém 72% dos casos do país. Até agora, o novo coronavírus fez 7.600 doentes e 369 mortos. Entre os infectados, há 1.600 profissionais de saúde.

A dívida externa começou a ser renegociada, e o Equador receberá até maio, quando a pandemia atingirá o pico, o equivalente a US$ 3 bilhões do FMI, do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento.