Entrega de cestas básicas acontece em Acrelândia e Plácido de Castro nesta quinta

O Governo do Acre, por meio da Operação Cesta Acreana, segue com as entregas de cestas básicas compostas por itens que seriam utilizados na merenda escolar nas escolas da rede pública estadual.

Nesta quinta-feira, 23, a distribuição atenderá cinco escolas nos municípios de Acrelândia e Plácido de Castro.

Em Acrelândia serão entregues 487 cestas nas escolas:

1) Escola Estadual Prof. Pedro de Castro Meireles

2) Escola Estadual Marcilio Pontes

Em Plácido de Castro serão entregues 597 cestas nas seguintes escolas:

1) Escola Estadual Franklin Roosevelt

2) Escola Estadual José Francisco da Silva

3) Escola Estadual João Ricardo de Freitas

No total, serão distribuídas 1.084 cestas às famílias dos alunos matriculados no Ensino Fundamental nessas escolas. Para receber os alimentos, o representante legal do estudante deve apresentar os seguintes documentos:

– Documento de identidade com foto;

– Número do NIS cadastrado no Programa Bolsa Família;

– Cartão do Programa Bolsa Família;

– Comprovante bancário referente ao recebimento do benefício do mês anterior (março de 2020).

