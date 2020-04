Estado inicia distribuição de cestas básicas neste fim de semana; veja quem recebe

No próximo sábado, 11, serão distribuídas 4.327 cestas aos alunos matriculados no ensino fundamental das escolas da rede estadual

Após a publicação do Decreto Estadual n.º 5.628, que garante a distribuição da merenda escolar às famílias dos alunos considerados em situação de vulnerabilidade social, a comissão formada por representantes da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Secretaria de Estado de Assistência, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Gabinete da Primeira-Dama, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual, finalizou na manhã desta quarta-feira, 8, o planejamento da logística de distribuição das cestas básicas.

O critério estabelecido pelo decreto é que sejam contempladas famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que os itens sejam, inicialmente, retirados a partir do estoque já existente na Secretaria de Educação.

“A comissão definiu que daríamos prioridade aos alunos matriculados no ensino fundamental, ou seja, estudantes do primeiro ao nono ano. Um dos requisitos para recebimento é ter o filho matriculado na escola e ser beneficiário do bolsa família. Nossa equipe tem feito um esforço muito grande para que possamos contemplar o máximo de alunos possíveis”, explica o governador Gladson Cameli.

No próximo sábado, 11, serão distribuídas 4.327 cestas aos alunos matriculados no ensino fundamental das escolas da rede estadual da zona urbana dos municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima. Um total de 25 escolas. A distribuição nos três municípios acontecerá das 8h às 13h e a organização será realizada pelas equipes das escolas, com o apoio da Defesa Civil, do Exército e do Corpo de Bombeiros. Totalizando 7.805 cestas iniciais.

Em Rio Branco, a distribuição das cestas será a partir da próxima segunda-feira, 13, nas escolas da região da Baixada da Sobral e bairro Belo Jardim, também para alunos matriculados no ensino fundamental (1º ao 9º ano). Os demais bairros e municípios terão cronograma de entrega divulgado posteriormente.

Confira os documentos necessários

No ato da entrega dos alimentos, o representante legal do aluno deverá apresentar os seguintes documentos:

– Documento de identidade com foto;

– Número do NIS cadastrado no Programa Bolsa Família;

– Cartão do Programa Bolsa Família;

– Comprovante bancário referente ao recebimento do benefício do mês anterior (março/2020).

Relação das Escolas em Cruzeiro do Sul que serão pontos de distribuição

Escola Estadual Absolon Moreira

Escola Militar Dom Pedro II

Escola Estadual Cel. Contreiras

Escola Estadual Cristão Cruzeiro

Escola Estadual Braz de Aguiar

Escola Estadual Divina Providência

Escola Estadual Dr. Valério Caldas de Magalhães

Escola Estadual Hugo Carneiro

Escola Estadual João Kubitschek

Escola Estadual Luiz Antonio Meirim Pedreira

Escola Estadual Madre Adelgundes Becker

Escola Estadual Maria Lima de Souza

Escola Estadual Mustafa Almeida Tobu

Escola Estadual Pe. Carlos Kunz

Escola Estadual Pe. Damião

Escola Presbiteriana de Cruzeiro do Sul

Escola Estadual Prof. Antonio de Barros Freire

Escola Estadual Professora Quita

Escola Estadual Rego Barros

Escola Estadual São José

Escola Estadual Tancredo Neves

Relação das Escolas em Mâncio Lima que serão pontos de distribuição

Escola Estadual Antonio Oliveira Dantas

Escola Estadual Belarmino de Mendonça

Escola Estadual Francisco Freire de Carvalho

Escola Estadual São Francisco

Relação das Escolas em Rodrigues Alves que serão pontos de distribuição

Escola Estadual Cunha Vasconcelos

Escola Estadual Francisco Braga de Souza

Relação das Escolas em Rio Branco (a serem entregues segunda-feira, 13.04)

Escola Estadual Áurea Pires Montes de Souza

Escola Estadual Ayrton Senna da Silva

Escola Estadual Belo Jardim

Escola Estadual Clínio Brandão

Escola Estadual Duque de Caxias

Escola Estadual Flaviano Flávio Batista

Escola Estadual Frei André Maria Ficarelli

Escola Estadual Frei Heitor Maria Turrini

Escola Estadual Frei Tiago Maria Matiolli

Escola Estadual Governador José Augusto

Escola Estadual João Paulo I

Escola Estadual João Paulo II

Escola Estadual Jornalista José Chalub Leite

Escola Estadual Luíza Batista de Souza

Escola Estadual Maria Raimunda Balbino

Escola Estadual Marilda Gouveia Viana

Escola Estadual Pe. Diogo Feijó

Escola Estadual Prof. Josué Fernandes

Escola Estadual Ramona Mula Pastor de Castro

Escola Estadual Reinaldo Pereira da Silva

Escola Estadual Serafim da Silva Salgado

Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves

