Estudantes que estavam na Bolívia já estão retornando ao Acre

Os dois ônibus que partiram com destino a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, já estão retornando ao Acre com cerca de 80 estudantes. O retorno dá-se por meio do Governo do Estado, com o apoio do deputado federal Alan Rick e parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac) e Instituto Federal do Acre (Ifac).

A previsão de chegada do grupo é sexta-feira, 17. Durante todo o percurso, os estudantes estão sendo acompanhados pela Polícia Militar do Acre. O governador Gladson Cameli, sensibilizado com a situação, articulou para que o retorno dos estudantes fosse o mais breve possível.

O retorno desses estudantes ocorre graças ao esforço e sensibilidade do Governo do Estado do Acre que está arcando com os custos com motoristas, abastecimento dos ônibus e manutenção dos veículos. E também a articulação do deputado federal Alan Rick junto ao consulado brasileiro que possibilitou o transporte desses estudantes dentro da Bolívia até a fronteira.

