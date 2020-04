Evandro Cordeiro se filia ao PP, anuncia candidatura e aposta que será o “xodó” da campanha

O jornalista Evandro Cordeiro, um dos blogueiros mais lidos do Acre na atualidade, se filiou agora há pouco no Progressistas, partido do governador Gladson Cameli, e anunciou que disputará a eleição para vereador, marcada para outubro deste ano. O ato de filiação do repórter foi prestigiado por lideranças antigas do partido, entre elas a família Santiago, dos advogados Silvano e Carrasco, pelas mulheres, representadas pela senadora Mailza Gomes e pela jornalista Silvânia Pinheiro, atual secretária de Comunicação do governo, além de ter tido o aval do governador Gladson Cameli, amigo pessoal do novo membro do PP desde quando ainda sonhava entrar para a política.O presidente da Executiva Municipal do Progressistas, Reginaldo Ferreira, conduziu o ato de filiação e disse que o repórter Evandro Cordeiro termina de agigantar a chapa do partido, por diversas razões, entre elas pelo carisma. “O Evandro é uma pessoa encantadora, que o Acre aprendeu a gostar e respeitar, cuja chegada em nossa agremiação alegra o coração de muita gente”, afirmou. O deputado estadual Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa e uma das lideranças do PP, também elogiou a filiação do blogueiro, ressaltando uma característica do futuro candidato a vereador, a lealdade.

Rodeado de um grupo forte de apoiadores, formado por pessoas dos mais diversos extratos da sociedade, Evandro Cordeiro anunciou oficialmente que disputará uma cadeira na Câmara Municipal de Rio Branco em outubro deste ano. Disse que já vem fazendo um trabalho em silêncio e que na hora certa vai colocar o “time” em campo com objetivo de enfrentar mais um dos muitos gigantes que já teve que enfrentar na vida desde menino.

“Eu quero ser o xodó dessa campanha, tornar ela linda, alegre, em um momento em que as pessoas não estão gostando nada dos políticos. Vou lançar algumas propostas interessantes na rua e entrarei pela porta da frente na política para demorar a sair. Quanto aos adversários que terei que enfrentar, isso não é nada diante do que já enfrentei para chegar vivo onde cheguei na casa dos quarentões. Estou feliz porque já fui abraçado pela família, por centenas de amigos, e tenho promessa de ser abraçado por muita gente maravilhosa, que acredita em mim. Coloco, como em tudo que tenho feito recentemente em minha vida, Deus no controle de tudo. Qualquer resultado terá a assinatura do Todo Poderoso”, afirmou o blogueiro mais famoso do Acre.

