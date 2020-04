Ex-BBB Vanderson Brito confirma pré-candidatura a vereador de Rio Branco

Vários nomes da nova geração de aspirantes a fazedores políticos têm anunciado o desejo de disputar as Eleições municipais de outubro deste ano para renovar o quadro local. O mais novo deles é o pesquisador, educador e ex-Big Brother Brasil Vanderson Brito, que confirmou com exclusividade ao ContilNet sua pré-candidatura a vereador de Rio Branco pelo PDT, sigla do ex-presidenciável Ciro Gomes.

Vanderson desenvolve trabalhos de educação diferenciada com povos indígenas do Acre. Além disso, tem um projeto gratuito onde ensina técnicas de defesa pessoal por meio da arte marcial japonesa Aikidô, sendo ele o único com licença para transmitir esse conhecimento em todo o estado. Ele espera fazer novas ações “relevantes para a nossa cidade”.

“Resolvi aceitar o convite para me candidatar a uma vaga na Câmara de Rio Branco. Isso é reflexo de anos de trabalhos e pequenos projetos desenvolvidos com muita dificuldade pela falta de apoio público. Vi o que é necessário ser feito e sei como desenvolver, mas estando fora do ‘sistema’ tudo é mais complicado. Para conseguir fazer algo que tenha impactos positivos com proporções maiores, precisamos acessar os espaços de poder”, disse.

Formado em Biologia, o pesquisador ganhou projeção nacional após integrar o time de participantes do BBB-19, da Rede Globo. Ele é o segundo acreano a ir para o programa sucesso de audiência. Vanderson teve de abandonar o Big Brother na segunda semana para prestar depoimento após denúncias das quais já foi inocentado.

Perguntado sobre os motivos que o levaram a escolher o PDT como meio para construção de seus projetos políticos, o ex-brother respondeu que “em tempos de polarização e extremismo, o partido se mostrou um excelente espaço de diálogo e construção. Me senti confortável em ser convidado para discutirmos ideias e não somente a minha imagem”.

Ele reitera que a intenção de entrar na disputa por uma das 18 cadeiras do parlamento mirim não envolve exposição midiática, mas sim a crença nas suas propostas.

“Acho que desde a última eleição presidencial as coisas mudaram muito e essa mudança deve ser tocada por uma nova geração de fazedores políticos. Serei candidato e espero que consiga fazer algo realmente relevante pelas pessoas”, finaliza o biólogo.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários