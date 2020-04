Ex-chefe da Ferrari é agora motorista de ambulância

Maurizio Arrivabene é agora um voluntário na luta contra a Covid-19. Ele foi chefe de equipe Ferrari entre 2014 e 2019. Hoje Arrivabene tem um cargo na direção da Juventus, clube de Cristiano Ronaldo, e com a pausa na Serie A e no futebol arregaçou as mangas e colocou-se pronto para ajudar na luta contra a Covid-19.

Aos 62 anos, ele se prontificou a dirigir ambulâncias no transporte de doentes infectados com o novo coronavírus, de modo a ajudar os profissionais de saúde na Itália.

Arrivabene foi chefe de equipe na Ferrari durante cinco anos, tendo saído em janeiro do ano passado para dar lugar ao atual chefe da escuderia, Mattia Binotto.

