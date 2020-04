Fartura: Morador mostra embiricica de mandin após pescaria

O morador de Manoel Urbano, identificado por Barrão, chamou a atenção dos amigos após pescar quase 200 peixes da espécie mandin, na tarde desta quarta-feira (08), no rio Purus. A pesca foi praticada com linha de anzol, na companhia do policial aposentado, identificado por Zacarias.

Contactados pela reportagem, eles disseram que são pescadores amadores e aproveitaram a vazante do rio Purus, para tentar a sorte. E conseguiram: “eu conseguiu pescar pouco mais de 90 mandins e o Zacarias outra boa quantidade. A pescaria deu boa”, comemora Barrão.

Contaram ainda que não se trata de piracema, é que com a vazante os peixes são localizados em maior quantidade no chamado “sangradouro” do lago Santo Antonio, próximo a ponte do Purus, na BR-364.

Nas fotos enviadas ao grupo radar, os pescadores mostram duas embiricicas de pescado, que apesar da quantidade não pretendem comercializar.

“Nossa pesca é somente as vezes, e o peixe é para nosso consumo mesmo”, resumiu barrão.

