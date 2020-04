Felipe Simas testa positivo para o novo coronavírus e Mariana Uhlmann tranquiliza fãs

Às vésperas da Páscoa, Felipe Simas testou positivo para o novo coronavírus. A doença fez o ator se isolar da esposa Mariana Uhlmann e dos três filhos, Joaquim, Maria e Vicente. Ao Espaço Mundo Mãe, do Gshow, a digital influencer tranquilizou os fãs e contou como está o coração da família neste momento.

“Sempre passei a Páscoa em família. Em comemorações como essa, não tem nada melhor do que estar com quem amamos! Dessa vez será completamente diferente, não deixarei de passar com quem amo, mas com a família bem reduzida!”

Mariana ainda tentou resumir o sentimento da família nesta situação de pandemia:

“Esses dias fazem a gente pensar, e mesmo com coração apertado, agradecer! Eu tenho aprendido a não fazer planos, por menor que eles sejam, não dependem de nós… E, com isso, me faz viver o dia de hoje. Me sinto feliz por isso, e agradecida! Aprendi que não adianta juntarmos coisas que, no fundo, pra nada servem!”

Ela ainda deixou um recado a todos os fãs do ator, que já estão na torcida por sua recuperação: “Junte amor, doe-se para seus filhos, olhe nos olhos, e viva o agora! Com todo esse furacão, pensar na Páscoa me traz paz, e é com essa lembrança, com esse significado, por saber o que realmente a Páscoa é, que eu quero viver!”.

“Quero filhos no colo, filhos correndo, mesas com bebidas derramadas, choros que me desafiam e me fazem ser e crescer como mãe, e mulher. Feliz renascimento para todos nós!”, reforça Mariana.

