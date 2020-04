Final de The Four, reality apresentado por Xuxa, será ao vivo

A direção da Record decidiu exibir a final do “The Four” ao vivo. A apresentadora Xuxa e os jurados farão a transmissão de casa no próximo dia 29, segundo a colunista Patricia Kogut.

O público deve escolher o vencedor, mas ainda não se sabe se eles vão enviarão suas apresentações por vídeo. O reality musical The Four Brasil mudou de horário várias vezes. Em março, a emissora havia confirmado que o programa passaria dos domingos para as noites de sexta-feira.

Porém, o canal mudou de ideia novamente, e a atração agora passou a ser exibida na faixa das 22h30, no lugar do Troca de Esposas. A emissora afirma que os demais episódios do Troca de Esposas vão ao ar mais para frente ainda sem data.

DINÂMICA DO PROGRAMA

The Four Brasil começou com quatro finalistas. A cada semana, eles são desafiados por novos cantores. A dinâmica do “entra e sai” sig­nifica que novos competidores po­dem surgir a cada episódio até que se eleja o melhor cantor do país.Uma das novidades desta temporada é a possibilidade de um dos jurados resgatar um concorrente que não tenha sido selecionado por unanimidade.

A outra inovação é a entrada do ex-Titãs Paulo Miklos no corpo de jurados no lugar do cantor sertanejo Leo Chaves. Completa o júri a cantora e atriz Aline Wirley e o produtor musical João Marcello Bôscoli.Desenvolvido pela empresa criadora de conteúdo e distribuidora is­raelense, Armoza Formats, com produção da Endemol Shine Brasil, The Four Brasil tem uma dinâmica diferente dos demais realities musicais.

Na dinâmica da atração, logo no primeiro episódio o público já conhece os quatro finalistas que ficarão sentados nas quatro cadeiras iluminadas. Enquanto esses concorrentes precisam manter seus lugares ao longo da disputa pelo prêmio de R$ 300 mil, todos os outros que subirem ao palco, caso agradem aos três jurados, terão a oportunidade de tirá-los do privilegiado lugar por meio de um desafio.A cada episódio, um novo finalista poderá surgir.

Os postulantes às vagas de finalistas se apresentam para os jurados e, caso recebem os três círculos azuis, poderá desafiar um dos finalistas. A plateia do programa decide quem levará a melhor em cada duelo, e caso o participante desafiador cante melhor passa a se sentar na cadeira iluminada no lugar de quem desafiou.

Os jurados também terão a possibilidade de acionar o resgate. Esse artifício faz com que o candidato que não tenha recebido os três círculos possa duelar com um dos quatro finalistas. O bônus só poderá ser usado uma única vez pelos jurados, individualmente.No último episódio, os quatros finalistas se apresentam e o público de casa escolhe o vencedor.

A primeira temporada de The Four Brasil foi vencida pelo segurança do metrô Ivan Lima. “Fora a batalha, nosso quarto jurado é a nossa plateia. Normalmente, as plateias ficam sentadas sem fazer nada e aqui no The Four, não. E isso é muito importante”, afirma Xuxa.

