Flamengo recua e decide estender férias coletivas até 30 de abril

O Flamengo tentou manter o cronograma e retomar as atividades no próximo dia 21 de abril, mas decidiu seguir a maioria. Na noite desta sexta-feira (17/04), o Rubro-Negro anunciou que também irá estender as férias coletivas até o dia 30 de abril.

Com o anúncio do Flamengo, agora os últimos três clubes da Série A que resistiam a postergar as férias trilharam o mesmo caminho. Antes do Rubro-Negro, o Botafogo (quinta) e o Vasco (também nesta sexta) decidiram voltar os treinos somente em maio.

Antes de confirmar o adiamento, o Flamengo havia sido criticado pelo membro do conselho gestor do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro. O dirigente disparou contra a vontade do Rubro-Negro de retornar as atividades no início de maio.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que as férias dos atletas foram estendidas até o dia 30 de abril. #CRF — Flamengo (de 🏠) (@Flamengo) April 17, 2020

