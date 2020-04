Flayslane faz xixi na sala após se recusar deixar festa

Flayslane estava proibida de beber na festa por ordens médicas, mas acabou contrariando as decisões e deu no que deu. A sister ficou bem alterada e precisou da ajuda das amigas para evitar que o estrago fosse pior.

Depois da festa Mil e Uma Noites acabar, lá pelas 6h da manhã, Flayslane se recusou a deixar a festa, quando a produção anunciou a manutenção externa. Após várias reclamações, a cantora fez xixi de propósito no chão da sala.

Mari ficou muito revoltada com o ocorrido e esbravejou: “Você não está na sua casa, é sério. Isso está muito errado, não pode fazer o que você quiser aqui”.

A cantora, visivelmente alterada, não estava nem aí para as broncas da amiga e se jogou no chão para não ser levada ao banheiro. Com isso, Ivy a arrastou pelo braço até o local para que ela tomasse banho.

“Não dá pra dormir assim, quem mandou fazer xixi em você toda?”, reclamou Ivy.

Claro que, durante todo esse processo, Flay levou algumas punições e perdeu várias estalecas.

A flay mijou na casa, gente eu não to crendo nesse vídeo pqp flay do céu, A MARI TEVE Q DAR DE RESPONSÁVEL pra vcs entenderem o grau da situação…#festabbb #BBB20 #BBB2020 #girafa #givy ivy e Rafa pic.twitter.com/9dCWJPGUZH

— sabrynagt (@Sabryna_cf) April 9, 2020

Prova do Líder

Boninho usou as redes sociais para matar a curiosidade do público e contou como será a próxima Prova do Líder. A 13ª liderança do Big Brother Brasil 20, da TV Globo, será de mini resistência.

Já a RedeBBB contou que a disputa contará com ‘conforto’, mas não deu mais nenhum detalhe.

Resta esperar os próximos spoilers!

