Fruto solitário em residência no Acre

O destaque do dia é a foto de um fruto solitária em uma residência no Acre.

A imagem é do jornalista Altino Machado.

“Acabei de avistar esse fruto solitário no quintal. Ela me fez lembrar que uma semana antes da Páscoa se deu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em jumento, enquanto o povo em festa lançava seus mantos e ramos no caminho”, escreveu.

Atento, o botânico Marcus Athaydes faz observações muito pertinentes:

“Legal a matéria @AltinoMachado, mas preciso dizer que botanicamente isso não é uma flor, e sim, frutos (aquênios) de uma inflorescência composta (Família Asteraceae). Cada um daqueles “cabelinhos” ali é um fruto. Portanto, o correto é coletivo de frutos, ou o termo, infrutescência. Sei que é mesmo complexo, mas a botânica é cheia de meandros, e como botânico é meu dever transmitir a informação correta.””

