Flu encaminhou novo contrato de Wellington Silva antes da pausa

A pausa causada pela pandemia da Covid-19 desacelerou um pouco algumas ações no Fluminense, mas o clube já tinha em estágio bastante avançadas as conversas pela ampliação do vínculo de Wellington Silva.

O atacante tem contrato até o dia 31 de julho deste ano, mas já há um acordo verbal para que o casamento tenha ao menos mais um ano e meio de duração. A tendência é que a questão seja sacramentada tão logo o dia a dia seja retomado.

Ao retornar de empréstimo do Internacional, Wellington e o clube deixaram acordado que haveria esse aditivo, já que o jogador voltou ao Flu após rescindir com os gaúchos, que abriram mão do atleta antes do fim do período previamente estipulado.

A permanência já é dada como certa entre as partes, mas não há necessidade de correr com este processo. Com o elenco de férias até o dia 30 de abril, a cúpula do Flu trabalha no planejamento para quando a volta for liberada.

A passagem de Wellington pelo Beira-Rio foi de altos e baixos. Contratado em 2018, o jogador atuou 55 vezes e marcou apenas três gols com a camisa vermelha.

De volta para as Laranjeiras no início desta temporada, reencontrou Odair Hellmann, seu técnico em Porto Alegre, e vinha tendo bom desempenho até a paralisação, com dois gols marcados em oito partidas.

