Fotógrafo se inspira em série ‘La casa de papel’ e faz ensaio no Acre

Inspirado na série espanhola exibida pela Netflix, o fotógrafo Daniel Cruz clicou as modelos Aline Fonseca, Luíza Costa e Marciellen Cruz no centro de Rio Branco. Confira o ensaio que acontece nas proximidades do Palácio Rio Branco.

La casa de papel é uma série de televisão espanhola do gênero de filmes de assalto. Criada pelo produtor e roteirista Álex Pina para a rede televisiva espanhola Antena 3, a série estreou em 2 de maio de 2017, sendo protagonizada por Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Paco tous, Pedro Alonso, Alba Flores e Miguel Herrán. A série foi adicionada internacionalmente no catálogo da Netflix no dia 20 de dezembro de 2017 com uma nova edição e diferente quantidade de episódios.[2]

Em 18 de abril de 2018, a Netflix renovou a série para uma terceira parte.[3] Em julho do mesmo ano, o serviço de streaming anunciou um contrato de exclusividade para as novas criações de Pina. de Em 1 de abril de 2019, a Netflix anunciou a data de estreia da terceira parte, marcada para 19 de julho de 2019. A quarta parte estreou em 3 de abril de 2020. Especula-se que a série tenha sido renovada uma quinta e sexta parte, sem que haja confirmação por parte da Netflix.

A série recebeu críticas positivas e ganhou em 2018 o Emmy Internacional de melhor série dramática.

