Gabinete de Crise do MPAC conduz atuação do órgão frente à pandemia

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, afirmou nesta terça-feira, 7, que a frente de trabalho do órgão no combate à pandemia do novo Coronavirus (Covid-19), está sendo coordenada por um Gabinete de Crise instalado pela Procuradoria Geral de Justiça. O grupo reúne as coordenadorias de atuação das cinco regionais do estado e foi criado para trabalhar exclusivamente no combate ao contágio.

Integram a linha de frente do grupo, os promotores de Justiça designados para coordenar o trabalho do MPAC nas regiões do Juruá, Tarauacá/envira, Alto Purus, Alto e Baixo Acre. Também fazem parte, os membros com atuação nas áreas de Combate à Criminalidade, Defesa do Patrimônio Público, Saúde, Criança e Adolescente, entre outros.

O Trabalho é coordenado pela Procuradoria Geral de Justiça juntamente com a Corregedoria, Secretaria e Ouvidoria Geral do MPAC, além da Procuradoria Geral Adjunta para Assuntos Jurídicos.

Na ocasião da reunião realizada por videoconferência, Kátia Rejane reforçou que o Gabinete de Crise tem, ainda, o objetivo de integrar e fortalecer a atuação do MPAC nos 22 municípios do Acre, durante o período da pandemia.

“Realmente essa estratégia de união já tem apresentado resultados positivos. Dessa forma vamos nos fortalecer e tratar essa situação com responsabilidade. Estamos procurando obedecer as orientações das autoridades de Saúde e nosso objetivo é garantir que essas orientações sejam cumpridas. Mas para fazer isso, é necessário nos articularmos e planejarmos nossa atuação. Precisamos estar alinhados porque a situação muda o tempo todo”, disse a PGJ.

As reuniões serão realizadas diariamente através de videoconferência. Por meio de seus canais de comunicação, o MPAC continuará divulgando todas as informações atinentes a força-tarefa de combate à propagação do Coronavirus no estado. Os membros do MPAC reforçaram que têm intensificado as inspeções e fiscalizações, sobretudo, para o cumprimento das Recomendações e Orientações expedidas, além dos decretos do Estado e Municípios, que versam sobre medidas de contenção.

