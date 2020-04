Gabriela Pugliesi faz festa em casa, posta na internet e pede desculpa

A influenciadora Gabriela Pugliesi pediu desculpas neste domingo (26) depois de receber amigos para fazer festa em casa neste sábado (25), durante a quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus.

Pugliesi foi uma das primeiras celebridades brasileiras a serem diagnosticadas com a Covid-19, na metade de março.

“Do fundo do meu coração, desculpa. Eu estou muito arrependida. Eu fui completamente imatura e irresponsável”, afirmou ela em vídeo no Instagram. “Fica meu pedido de desculpas para quem se sentiu ofendido.”

Ao longo da noite, ela publicou diversas fotos e vídeos do encontro com “meia dúzia de amigos”, no qual pediram comida, beberam e dançaram. “Eu me passei, postei, falei besteira”, afirmou. As publicações com outras pessoas foram apagadas.

“Estou extremamente arrependida, estou mal comigo mesma. Errei porque não é para juntar gente em casa, porque eu sei que tem pessoas passando dificuldade.”

