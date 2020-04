Gari é atropelado após se desequilibrar e cair de caminhão de lixo em Rio Branco

As rodas passaram em cima do quadril e várias partes do corpo foram tingidas

O gari Maycon Rodrigues Salgueiro, 22 anos, foi atropelado por um caminhão de coleta de lixo, na noite desta quinta-feira (9), próximo a Ponte Cel. Sebastião Dantas, na Avenida Epaminondas Jácome, no bairro Centro, em Rio Branco.

Segundo informações do gari, o motorista tentou dar uma ré no caminhão, mas o trabalhador que estava em cima do veículo se desequilibrou, caiu e em seguida foi atropelado. As rodas do veículo passaram em cima do quadril do gari, que teve várias partes do corpo atingidas, inclusive sendo afetado nos órgãos genitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e o encaminhou Maycon ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. Os militares confeccionaram um boletim de ocorrência de trânsito, para apurar com detalhes o ocorrido.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários