Gladson abre mão dos três meses de salário para compra de cestas básicas no Acre

Em uma mensagem oficial publicada na tarde desta segunda-feira (13), o governador do Acre, Gladson Cameli, disse que abre mão dos seus três próximos meses de salário para a compra de cestas básicas para as famílias afetadas economicamente pelo isolamento social necessário para o combate ao coronavírus.

O chefe do executivo também orientou que os secretários façam o mesmo.

“Nessa crise que estamos passando, todos precisamos dar o exemplo. Estou abrindo mão do meu salário, nos próximos três meses, para a compra de cestas básicas para as famílias que foram atingidas pela baixa na nossa economia. Também estou orientando que todos os secretários façam o mesmo”, declarou.

O dinheiro também deve ser revertido para a compra de equipamentos e materiais para os profissionais de saúde.

“Assim como peço a colaboração de todos, também faço a minha parte para proteger todos os acreanos.

Várias medidas estão sendo tomadas. Aumentamos o número de leitos e vagas nos hospitais e UTIs, estamos fazendo a desinfecção de ruas e avenidas, e eu vou abrir mão do meu salário nos próximos meses para comprar mais cestas básicas para as famílias atingidas pela baixa na economia. O governo está fazendo tudo para cuidar de todos. Não esqueça de fazer a sua parte. Conto com vocês. Se todo mundo colaborar, o coronavírus vai passar e a vida vai continuar”, finalizou.

Confira o vídeo:

