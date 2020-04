Gladson cede avião próprio com despesas pagas para levar medicamentos ao interior

Uma atitude do governador Gladson Cameli gerou muitas repercussões positivas nesta quinta-feira (23). O líder do executivo acreano cedeu o seu avião particular para transportar medicamentos e testes rápidos para o novo coronavírus com destino a Santa Rosa do Purus e Jordão.

A aeronave já fez o primeiro trajeto com os recursos. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do governo.

São mais de 500 quilos de equipamentos de proteção individual (EPIs), insumos hospitalares, medicamentos e testes rápidos que atenderão os hospitais dos municípios isolados.

O avião que também já foi usado para atender Porto Walter e Marechal Thaumaturgo deve ficar à disposição do estado para outras viagens emergenciais, com despesas custeadas por Gladson. Já a aeronave do governo foi usada para a aquisição de máscaras compradas pelo executivo em Manaus.

