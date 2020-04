Gladson está atento às articulações políticas para 2022, inclusive dos que querem ‘puxar o tapete’

Bancada unida

Toda bancada de deputados federais votou a favor do sistema S e contra a retirada de recursos do sistema Fecomércio que poderia impactar em demissões e fechamento de cursos no Senai, Senac e Sesc.

Cadeira cobiçada

O governador Gladson Cameli tem deixado muito bem claro que sabe de forma privilegiada de todas as movimentações político-partidária em torno de projetos que visam as eleições de 2022. Principalmente, as que desejam puxar o seu tapete.

Recado

O recado de forma genérica serve para algumas siglas que estão na estrutura do Palácio Rio Branco desdenhando da capacidade política de Cameli. “Querem me subestimar minha inteligência, continuem pensando assim, eu fui deputado federal duas vezes, senador da República e estou governador”, avisou Cameli.

De frente com o Normando

O vice-governador Major Rocha acabou frente a frente com o articulador político Normando Sales. O conteúdo da conversa não foi revelado. O governador Gladson Cameli participou do dedo de prosa, mas, teve que se ausentar para outros compromissos.

Prestando contas

Deputada Vanda Milani mostrando através das redes sociais onde está aplicando cada centavo de suas emendas individuais. E tem muito mais boa notícia. A parlamentar é campeã na liberação de emendas já empenhadas de verbas extras.

Sacos plásticos

Prefeito de Manaus, Artur Virgílio pedindo ajuda a população para evitar sepultamento em sacos plásticos. Essa triste notícia deve servir de exemplo para os que insistem em não cumprir quarentena no Acre.

Mais dinheiro

A Caixa paga hoje (28) mais R$ 3,6 bilhões do auxílio emergencial para 5,1 milhões de beneficiários. Deste total, R$ 2,1 bilhões serão destinados para mais 3,26 milhões do total de elegíveis que se inscreveram pelo aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial e pelo site. Mais de R$ 1,7 bilhão serão creditados em contas da Caixa e R$ 341.409.600 em contas de outros bancos.

Apostas

Todas as apostas, até no momento de maior crise de saúde pública e econômica, foram por água abaixo por debaixo das pontes. Os críticos de plantão apostavam no atraso na folha de pagamento com o governador Gladson Cameli, ele, pelo contrário, tem adiantado os salários dos servidores.

Religião e política

O Partido Social Democrático- PSD, no município de Capixaba, apresentou o nome do líder religioso Pr. Daniel Oliveira, como pré-candidato a prefeito. Pr. Daniel Oliveira, é casado com Fernanda Pinto e tem quatro filhos. É pastor a 13 anos na igreja Evangelho Quadrangular e graduado em filosofia. Notícia completa no Blog do Evandro Cordeiro.

Debate

Deve ser quente o debate na Assembleia Legislativa. Na área da saúde, aumento de 100% na insalubridade e, projeto que cria o Instituto da Saúde regularizando a situação de 1.000 pais de família.

