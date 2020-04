Gladson quer criar cartão para que famílias carentes comprem sacolões durante pandemia

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou por meio de suas redes sociais, que analisa com cautela a possibilidade do governo criar um cartão para que as famílias carentes e pais de alunos da rede pública, possa comprar sacolões durante a pandemia do coronavírus.

Cameli destacou que a decisão vem sendo analisada, mas isso vai depender de um parecer técnico e favorável que está sendo estudado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE).

“Estou vendo pelos órgãos de controle a possibilidade de no lugar de eu comprar a cesta básica, eu possa criar um cartão para que as pessoas comprem a cesta básica diretamente, estamos analisando o melhor”, declarou.

O chefe do executivo diz que objetivo é que as pessoas parem de politizar assuntos tão delicados como o enfrentamento do coronavírus no Acre.

