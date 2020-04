Cameli quer fechar BR-364 para evitar covid-19 no Juruá: “Toque de recolher só em último caso”

Para que as medidas sejam tomadas, Cameli destacou que deve contar com apoio dos prefeitos

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou, diretamente de Cruzeiro do Sul, nesta quinta-feira (9) que vai solicitar ao governo federal o fechamento da BR-364 que liga Rio Branco ao municípios do Juruá e, também ao estado de Rondônia.

Segundo o gestor, a medida visa evitar a propagação do vírus no estado que já tem 62 casos confirmados da doença e registra duas mortes. “Vamos solicitar do governo federal o fechamento da BR. Vou pedir sim ao DNIT e ao general Lima, do Exército”, explicou.

Para que as medidas sejam tomadas, Cameli destacou que deve contar com apoio dos prefeitos das cidades para realizar as ações de enfrentamento ao coronavírus. O chefe do Executivo finalizou a conversa destacando que não vai realizar o toque de recolher aos acreanos. “Não farei. Temos que fazer orientações, ajustar o que for necessário, mas toque de recolher só se for o último caso”, concluiu.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários