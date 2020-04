Gladson sanciona PL que suspende pagamento de empréstimos consignados

Os deputados aprovaram projeto em sessão remota com 17 votos favoráveis na matéria

O governador Gladson Cameli (Progressistas) confirmou nesta quarta-feira (15) que sancionou o Projeto de Lei (PL) que suspende as cobranças de empréstimos consignados realizados pelos servidores públicos estaduais, junto às instituições financeiras do Acre, pelo prazo de 90 dias, ou seja, três meses.

A matéria polêmica foi aprovada por 17 votos na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e encaminhada ao poder executivo, entretanto, houve uma demora para a sanção governamental.

O projeto de autoria do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) prevê que o prazo de suspensão das cobranças pode ser prorrogado pelo mesmo período ou enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo governo do estado, por conta da pandemia do coronavírus.

Em sua justificativa, Magalhães disse que por conta do isolamento social, as pessoas acabaram aumentando seus gastos, porque vão ter que adotar cuidados especiais de higiene. O Estado deve economizar cerca de R$ 100 milhões por mês de empréstimos consignados da folha de pagamento.

