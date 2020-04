Gladson troca diretores de unidades de saúde do interior e na Capital 

Alterações foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE)

A edição do Diário Oficial do Acre desta sexta-feira (24) traz a exoneração de diretores de unidades hospitalares de Rio Branco e do interior do Acre. Primeiro, foi exonerada Aurea Celestes Freitas Castelo Branco Leão Pereira, do cargo de gerente-geral da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Acre (Unacon). Foi nomeado em seu lugar, Kelcinéia Araújo de Souza.

Outro exonerado a pedido foi José Demétrio de Souza Livas, do cargo de gerente-geral da Unidade Mista de Rodrigues Alves. Para sua substituição, Cameli nomeou Renilson Freitas Pequeno.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários