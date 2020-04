Gladson vai enviar à Aleac PL que garante 100% de adicional aos servidores da Saúde

Na noite desta segunda-feira (20) o governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou por meio de sua página no Facebook que vai encaminhar esta semana um Projeto de Lei para ampliar em 100% o pagamento de adicional por insalubridade para os profissionais da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Segundo o chefe do executivo, a medida visa ajudar os profissionais em meio a luta de combate ao coronavírus no Acre. “Permanecemos firmes e reconhecendo o trabalho incansável de homens e mulheres da saúde pública do nosso estado”, declarou.

Cameli garantiu que ao todo, serão 3.583 profissionais beneficiados. “Que Deus continue nos protegendo e abençoando”, ressaltou.

