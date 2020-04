Gleici Damasceno fala sobre processo de transição capilar na web

Gleici Damasceno está assumindo a forma natural dos fios. Passando pelo processo de transição capilar, a acreana apareceu com os fios diferentes em foto e chamou atenção.

A vencedora do BBB 18 apareceu com as madeixas bem diferentes em foto publicada na web e disse que não quer mais ter cabelo com qualquer tipo de química.

Ela chamou atenção dos seguidores. “Adorei esse novo look”, disse um. “Seu cabelo está lindo”, falou outra. “Esse cabelo te deixou mais linda”, comentou um terceiro.

