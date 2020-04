Governador faz entrega de sacolões para famílias carentes em Cruzeiro do Sul

Neste primeiro momento, as famílias beneficiadas serão as dos alunos de ensino fundamental cadastrados no Bolsa Família

Começa na próxima segunda-feira, 13, a distribuição oficial de quase 8 mil cestas básicas direcionadas, neste primeiro momento, a famílias que participam de programas sociais do governo federal em escola estaduais do município de Cruzeiro do Sul. Além da própria merenda nas escolas, reaproveitadas para a montagem dos sacolões a serem distribuídos em todo o estado, vieram recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), e recurso próprios do governo que alcançam em torno de 20 milhões.

Na manhã desta sexta-feira,10, o governador Gladson Cameli fez a entrega simbólica de kits alimentícios em duas escolas do município. Só na escola estadual cívico-militar Madre Adelgundes Becker serão 369 famílias de alunos beneficiadas. Na escola Luiz Antônio Meirim Pedreira outras 108.

“A gente que lida diariamente com os alunos, sabemos em que situação eles vivem. São a maioria de famílias carentes e que nesse momento de distanciamento social, muitos não têm o que colocar a mesa. Então, um sacolão desses é uma forma de assistir essas famílias. Isso mostra que o governo se preocupa em não deixá-las desamparadas, que está ajudando de alguma forma”, disse a diretora Rosa Lebre, da escola cívico-militar.

Neste primeiro momento, as famílias beneficiadas serão as dos alunos de ensino fundamental cadastrados no Bolsa Família. Em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, 25 escolas ficaram responsáveis pela distribuição que seguirá os padrões determinados pela Secretaria de Saúde, de forma a não causar aglomerações.

“Nós fizemos um levantamento, um planejamento, buscamos recurso junto ao Fundeb para que pudéssemos dar assistência a essas famílias necessitadas neste momento em que não podem sair para garantir o seu sustento. É um momento que ninguém esperava viver e temos que mostrar a presença do Estado. A ideia é alcançar 8 mil famílias aqui no Juruá, mas pretendemos chegar a todos os necessitados”, destacou o governador Gladson Cameli.

Muito feliz, a servente, Claudinice Pedrosa, mãe de duas crianças, recebeu das mãos do governador a primeira cesta básica da Escola Madre Adelgundes. “É uma ação importante que vai ajudar as famílias carentes a garantir o sustento dentro de casa, não só na minha, mas na casa de muita gente que precisa e são muitas”, disse a mãe de família.

