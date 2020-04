Governo divulga edital para processo seletivo na área de Segurança Pública

O anúncio foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (17)

Na edição do Diário Oficial do Acre desta sexta-feira (17), a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), divulgou decreto assinado pelo coronel Paulo César, anunciando edital para processo seletivo do banco de instrutores do curso operacional integrado da Segurança Pública.

Serão ofertadas vagas para integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Penal, de forma proporcional ao quantitativo de servidores de cada instituição. O oferecimento das vagas se realizará mediante ofício da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado do Acre – SEJUSP aos órgãos interessados.

Os servidores indicados pelas instituições para participarem do curso, ficarão exclusivamente, à disposição da Coordenação do curso. Os Instrutores e monitores deverão ser selecionados através de

Os interessado deverá enviar e-mail para o endereço selecaodeinstrutorescoi@gmail.com. Os candidatos aprovados terão seus cadastros válidos por 12 meses a partir da data de publicação do resultado final.

