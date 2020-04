Harpia 2 é utilizado para entrega de EPIs e medicamentos em cidades do interior do Acre

As ações de prevenção e para evitar a propagação da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, continuam em todo o estado. Preocupado com a situação da população acreana que mora nos municípios de difícil acesso, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), realizou neste sábado, 12, a entrega de medicamentos e equipamentos de proteção individual – EPIs no interior do Acre.

Uma equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) com o apoio da Sesacre, utilizou a aeronave Harpia 2 para realizar a entrega de 17 caixas de medicamentos e EPIs para os moradores dos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

De acordo com o coordenador-geral do Ciopaer, Nayck Trindade, esse trabalho com o Harpia 2 dará cobertura a todos os locais onde só se chega por meio aéreo ou fluvial. “Nesse momento difícil de pandemia que assola o país inteiro, nossa equipe do Ciopaer vem dando esse apoio na área de transporte tanto de pessoal quanto de materiais de proteção e medicamentos a todos os locais que necessitam desse apoio dentro do estado”, destacou.

Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, essa atividades faz parte de uma série de ações que o sistema de segurança vem realizando não só na capital, bem como no interior, para a prevenção do novo coronavírus.

“Além do trabalho de orientação à população que está sendo feio pelas forças, o Governo do Estado, por meio da Sejusp, tem se empenhado para manter protegidos aqueles que não têm condições de adquirir os kits de EPIs. A equipe do Ciopaer,com o apoio da Sesacre, não tem medido esforços para levar esses materiais aos locais de mais difícil acesso e isso é compromisso com a saúde e vida da nossa população”, disse.

Para a Chefe do Núcleo Regional de Saúde do Juruá, Tarauacá e Envira, Muana da Costa Araújo, o cenário em que a saúde vive em todo o mundo devido a essa pandemia, é de suma importância que haja essa integração entre as secretarias, para unir forças em um único objetivo: levar o mínimo de prevenção e cuidado à população mais isolada.

“Nós agradecemos o empenho do Governo do Estado por meio da Sejusp em nos proporcionar esse acesso e amparo aos municípios mais isolados da nossa região. Esses materiais incluindo EPIs e medicamentos serão muito úteis não só para a prevenção, bem como para o tratamento de possíveis casos de covid-19 que possam surgir naquela região e nossas equipes estarão preparadas. Por isso é muito gratificante todo o esforço da equipe do Ciopaer e Sejusp através do governador Gladson Cameli, que tem tanto carinho pela nossa região do Juruá”, completou.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários