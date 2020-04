Líder de facção criminosa é preso com armas, granadas, dinheiro falso e drone em Rio Branco

Um homem de 35 anos, que seria líder de uma facção criminosa, foi preso com vários armamentos, dinheiro falso e até um drone, na noite deste sábado (25), no Ramal Bom Jesus, no bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma guarnição do Tático do 2° Batalhão estava em patrulhamento pelo bairro, quando os militares receberam uma denúncia anônima de que em uma residência havia um homem com várias armas. Diante das informações, os policiais foram no local indicado.

Ao abordar o indivíduo, os militares visualizaram uma espingarda dentro da casa. Os PMs então pediram para entrar na residência do acusado, onde foi encontrado um farto armamento e vários objetos, entre eles: 3 carregadores de pistola, 2 escopetas, a espingarda, várias munições, 2 rádios de comunicação, 6 granadas caseira, 1 balança, 1 mira Kaiser, 2 coletes balísticos, R$ 440 em dinheiro falso e um 1 drone.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao rapaz que foi conduzido para a Delegacia de Flagrante (Defla), juntamente com as armas e os objetos apreendidos.

