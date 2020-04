Homem mata companheira, concreta corpo na parede e vai preso

A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu, na noite de quarta-feira (15/04), um homem suspeito de assassinar a companheira a marteladas e concretar o corpo em uma das paredes do barracão onde viviam, no sul de Belo Horizonte.

O criminoso estava escondido, desde que cometeu o crime, na casa de um amigo de infância, na cidade de Juatuba, na região metropolitana da capital mineira. Ele foi preso após uma ação do setor de inteligência da polícia. As informações são do jornal O Tempo.

O assassinato foi descoberto na segunda-feira (13/04). Dando falta da mulher, familiares foram até o barracão e, ao chegar na porta, sentiram um cheiro muito forte e chamaram a polícia.

O corpo de Cleonice Correa de Jesus, de 42 anos, estava escondido na parede, revestido de concreto. Os bombeiros (foto em destaque) passaram toda a segunda-feira retirando o concreto para que o corpo seguisse para o Instituto Médico Legal (IML).

Na hora que os Bombeiros chegaram, o homem já havia empreendido fuga.

