Homem que divulgou vídeo ostentando armas é preso pela Polícia Civil

Operação na manhã desta quinta-feira cumpriu diversos mandados de prisão no Papoco

Um homem que ostentava armas de fogo nas redes sociais foi preso na manhã desta quinta-feira (16), em uma operação realizada nos bairros Dom Giocondo e Preventório, região do Papoco, em Rio Branco.

A operação foi realizada pela Polícia Civil do Acre em parceria com várias várias equipes das delegacias DHPP, DCORE; NECAP e do Canil da Polícia Penal, na qual foi possível cumprir vários mandados de busca e apreensão e também de prisão.

Foi um duro golpe a uma facção criminosa que há muito tempo domina essa área, através do comércio de drogas, extorsões e ameaças a moradores.

Após meses de investigação, foi possível prender integrantes de facção criminosa, traficantes, e autores de crimes contra a vida. Um dos detidos aparece ostentando através de um vídeo que circula nas redes sociais, várias armas de grosso calibre.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a todos aos acusados, que foram encaminhados juntamente com as armas para a Delegacia de Flagrante (Defla), onde serão qualificados pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, crime contra a vida, extorsões e ameaças.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários