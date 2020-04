Horóscopo 2020: confira a previsão de hoje (06/04) para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

A rotina de trabalho poderá ficar confusa. Dobre a atenção nas comunicações com a equipe e mantenha a produtividade com soluções alternativas. A semana trará oportunidades de negócio e informações estimulantes. Aumente o espírito de cooperação e a agilidade nas decisões. Talvez precise se adaptar a uma função diferente, fazer acordos comerciais ou diminuir custos.

Touro (21/04 – 20/05)

Boas perspectivas financeiras. Impulsione novo empreendimento e mantenha o orçamento equilibrado. Você poderá trabalhar on-line e facilitar a atuação profissional com ferramentas tecnológicas. Mudanças trarão mais conforto e segurança. Aprenda a manter a vida em movimento, sem sair de casa e construa alternativas para o futuro. Criatividade não faltará!

Gêmeos (21/05 – 20/06)

A semana trará mais liberdade e novidades estimulantes. Bom para iniciar um curso on-line e por novas filosofias em prática. Com fé e um pouco de paciência, tudo se ajeitará. Invista no seu desenvolvimento e em novas conexões. Hora de se fortalecer interiormente, lutar por direitos e contribuir com o bem-estar coletivo. Vênus em seu signo destacará encantos pessoais.

Câncer (21/06 – 22/07)

Pequenos ajustes nos planos fortalecerão a posição profissional e garantirão sucesso dos empreendimentos. Aproveite o tempo em casa para pesquisar soluções, adquirir conhecimentos e desenhar novas estratégias. Confiança nos parceiros trará tranquilidade e maior leveza nas relações. Sintonia com a espiritualidade ajudará a manter a serenidade.

Leão (23/07 – 22/08)

Conte com bons resultados financeiros no trabalho. Apesar dos desafios desta época de pandemia, você conseguirá manter a motivação e união da equipe, ampliar contatos e clientes, firmar parcerias e atingir metas. Fase positiva para se expor, aumentar a presença on-line e iniciar relações. Lindo período para fortalecer amizades especiais e somar forças.

Virgem (23/08- 22/09)

Lua em seu signo amplificará a sensibilidade. Emoções à flor da pele intensificarão o amor, aproximarão os filhos e fortalecerão relações especiais em sua vida. União e harmonia no ambiente profissional. Você poderá receber proposta atraente de trabalho e abrir um caminho para o futuro, nesta semana. Brilhe, informe, conquiste espaços e faça diferença no mundo!

Libra (23/09 – 22/10)

O dia será preguiçoso, sujeito a distrações e devaneios. Ainda nesta semana, você dará passos importantes no trabalho e conquistará maior relevância. Fase de prestígio e de aumento de responsabilidades. Conte com o poder de liderança e soluções inteligentes para remover obstáculos, unir a equipe no trabalho remoto e garantir excelentes resultados.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Resolva assuntos familiares com serenidade e acalme os ânimos. O dia pedirá mais privacidade e cuidados com a saúde. Atividades em casa manterão a produtividade alta. Faça as coisas no seu ritmo, com concentração e percepção de detalhes. Sentimentos generosos, paciência e uma dose maior de tolerância produzirão efeitos positivos nos relacionamentos.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Conversas com amigos trarão segurança. Ótima integração com a equipe produzirá resultados positivos no trabalho remoto, apresentações e reuniões on-line. Mude a maneira de funcionar e ganhe pontos com chefes ou parceiros. O uso de tecnologias e das ferramentas certas trará mais agilidade e otimização do tempo. Some recursos com família. Haverá maior entendimento.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Fique de olho no futuro nesta semana. Surgirão oportunidades de divulgar o trabalho, firmar parcerias e estabilizar as finanças. Reclame menos e dê uma virada na sorte, com soluções práticas e originais. Você, melhor do que ninguém, sabe manter a persistência e transformar desafios em oportunidades de crescimento. Rotina agradável, trabalhando de casa.

Aquário (21/01 – 19/02)

Cultive sentimentos positivos e busque motivação dentro de você. O dia cobrará privacidade para pensar na vida e resolver suas coisas. Comunicações de trabalho continuarão aceleradas. Tente ser paciente e aceitar as limitações deste momento. Afaste o nervosismo e a ansiedade com exercícios físicos e práticas espirituais em casa. Amor com mais paixão e sintonia alta.

Peixes (20/02 – 20/03)

Aproveite esta semana para fortalecer amizades, atualizar as conversas e expressar seu carinho com mais emoção. Embora você deseje, não vai dar para receber pessoas em casa nesta fase de isolamento social. Ligações com imagem aumentarão a proximidade. Crie um happy hour on-line e reúna amigos, com cada um no seu quadrado. Antigo amor no radar!

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários