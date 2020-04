Horóscopo 2020: confira a previsão de hoje (07/04) para seu signo

Veja todas as previsões para o seu signo hoje! Confira o horóscopo e saiba o que os astros reservam para você neste dia

Áries (21/03 – 20/04)

A Lua cheia jogará luz no casamento e sociedade. Assuntos financeiros interferirão nos planos e cobrarão ajustes. Dia positivo para esclarecer dúvidas nos relacionamentos, unir a equipe e criar uma rede forte. Valerá aumentar a presença online e promover maior interação em grupos. Chances para o amor virão das redes sociais. Novo romance começará como amizade virtual.

Touro (21/04 – 20/05)

O trabalho continuará em crescimento mais lento, porém sólido. Hoje será um dia positivo nas finanças e na carreira. Você poderá iniciar uma parceria ou obter um benefício e garantir sucesso dos empreendimentos. A Lua cheia impulsionará projetos e trará mais confiança no futuro. Mantenha a saúde equilibrada não se expondo a riscos desnecessários.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Ideias luminosas e muita criatividade marcarão esta Lua cheia em harmonia com seu signo. Desenvolva novas habilidades. Aproveite o período em casa para pesquisar dicas de beleza, cursos on-line, participar de novos grupos nas redes sociais e alimentar a curiosidade. Amor com mais confiança, união e planos a dois para o futuro. Renove a fé e reinvente a vida.

Câncer (21/06 – 22/07)

Conforto, harmonia nas relações e união com a família criarão um clima protetor, hoje. Cuide de detalhes e deixe a casa mais bonita com pequenas adaptações nos espaços. Hora de buscar respostas dentro de você. Ajuste expectativas às limitações deste momento. A confiança no amor crescerá a cada dia. Assuma sua melhor versão e mantenha a calma. Soluções virão!

Leão (23/07 – 22/08)

Parcerias surgirão espontaneamente. A Lua cheia intensificará as comunicações e contatos. Bom para divulgar o trabalho, motivar a equipe, firmar novas relações e fazer parte de um mundo maior. Some forças com amigos e não se sinta só. Dividir responsabilidades trará mais leveza e segurança no casamento ou relacionamentos próximos. Abertura para novos projetos.

Virgem (23/08- 22/09)

A Lua cheia trará soluções financeiras e iniciativas para manter a estabilidade. Adapte a rotina aos novos tempos. Trabalho remoto manterá a produtividade alta. Vênus na área da carreira favorecerá os relacionamentos profissionais. Apoios e novas propostas garantirão segurança nesta fase de imprevistos e de mudanças na rotina. Entendimento sem palavras no amor.

Libra (23/09 – 22/10)

Ótimas relações, prestígio e aumento de liderança marcarão a Lua cheia em seu signo. Assuma maior controle da ansiedade e organize a rotina em casa. Cuidar da beleza jogará a autoestima para cima. Amor, mesmo que virtual, será inspirador. Solte a curiosidade em novos relacionamentos e conte com maior poder de conquista. Boas notícias de alguém de longe.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Os sonhos trarão revelações. Aproveite a Lua cheia para consultar o mundo interior, relaxar e aliviar tensões. Bom momento na terapia e nas práticas espirituais. Mantenha suas energias equilibradas e aumente a tolerância nos relacionamentos próximos. Atividades criativas ganharão impulso hoje. O tempo em casa será produtivo. Desenvolva ideias e apoie a família.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Contato com amigos animará o clima nesta Lua cheia que também intensificará atividades em grupos e fortalecerá sua posição na equipe de trabalho. Encontre novas maneiras de estar junto. Ferramentas tecnológicas permitirão manter a produtividade alta e agilizar a interação com parceiros. Reuniões, entrevistas, vendas e exposição de ideias serão feitas on-line.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Imprevistos financeiros cobrarão soluções rápidas. Mude conceitos e aumente seus rendimentos com projetos originais. Relações de trabalho continuarão aquecidas. Aproveite a Lua cheia para impulsionar a carreira. Caminhos para o futuro estarão iluminados. Fique de olho nas oportunidades de associação e some forças com parceiros. União familiar.

Aquário (21/01 – 19/02)

Radar ligado em tudo que acontece incluirá notícias boas também. A Lua cheia apontará caminhos de desenvolvimento e trará mais confiança nas relações. Fale com quem está longe e fortaleça vínculos afetivos. Área financeira com perspectivas positivas. Organize contas, faça a declaração de renda e planeje estudos. Amor com maior estabilidade e entendimento.

Peixes (20/02 – 20/03)

Planos de mudança ganharão força, com a Lua cheia que também intensificará o amor e os cuidados com a família. Mantenha o coração tranquilo e a mente aberta. Conversas com amigos inspirarão boas soluções. Aproveite esta fase de restrições impostas pela pandemia para dar um toque especial nos detalhes da casa e deixar tudo mais bonito à sua volta.

