Hospital Santa Juliana festeja alta de mais dois pacientes internados com covid-19

Funcionários se enfileiraram no corredor da enfermaria com balões, cartazes e música

O Hospital Santa Juliana comemorou com festa, nesta terça-feira (28), a alta de mais dois pacientes internados com coronavírus. Médicos, enfermeiros e equipe administrativa se enfileiraram no corredor da enfermaria com balões e cartazes enquanto os curados deixavam os leitos em cadeiras de roda, emocionados.

Com música e palmas, o cortejo da cura acontece sempre que um paciente deixa a unidade livre da covid-19. No total, oito pessoas com coronavírus já receberam alta no hospital ligado à Diocese de Rio Branco.

Uma das pessoas liberadas hoje é uma mulher de 52 anos que ficou internada na enfermaria por sete dias.

Além dos leitos comuns, o Santa Juliana dispões de 20 das mais modernas unidades de terapia intensiva (UTIs) do Acre. Uma parceria com o governo do Estado propiciou o uso desses leitos por parte de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) sem custos aos cofres públicos.

