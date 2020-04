Mais um idoso morre na UPA; resultado de exame para coronavírus sai nesta terça

A morte do idoso de 75 anos que morreu no início da noite desta segunda-feira (6), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito ainda é uma incógnita. Isso porque, o exame para covid-19 deve sair ainda hoje, pela Clínica Charles Mérieux, em Rio Branco.

O homem deu entrada no início da tarde na unidade que é referência para tratamento de coronavírus na Capital e morreu poucas horas depois.

Segundo informações obtidas por funcionários do local, o idoso estava acamado por causa de sequelas de um acidente de carro na capital. No entanto, o paciente também foi diagnosticado com pneumonia, mas existe a possibilidade do idoso ter contraído a doença e por isso, ter falecido por problemas respiratórios na noite de segunda.

