Ilderlei Cordeiro e Ministério Público visitam Secretaria Municipal de Saúde

No município de Cruzeiro do Sul todos os dias está sendo desenvolvida ações voltadas ao combate e prevenção do Covid-19. Por isso, nesta segunda-feira (27), a convite do prefeito Ilderlei Cordeiro o promotor Iverson Bueno esteve visitando as instalações da Saúde.

Segundo o prefeito Ilderlei Cordeiro essa visita foi importante para mostrar todo o trabalho que está sendo desempenhado e também que a união da Prefeitura e do Ministério Público faz toda a diferença nesse momento de Pandemia.

A Secretaria de Saúde disponibiliza de duas salas de situação, uma para o monitoramento das pessoas que passam pelas barreiras fiscais e outra para o alinhamento de casos do Coronavírus.

Na oportunidade foram apresentados também os investimentos em equipamentos de proteção individual (EPI) para fortalecer a prevenção da Pandemia.

