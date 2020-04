Ilderlei Cordeiro entrega máscaras para população no Centro de Cruzeiro do Sul

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro entrega nesta segunda-feira, 27, máscaras de tecido para a população no Centro da cidade. Ele passou nos principais pontos da cidade, inclusive nas filas da Caixa Econômica e lotéricas.

“Não poderia deixar de vir ajudar nessa parte de prevenção. Precisamos incentivar que as pessoas usem máscaras. Quero agradecer toda a nossa equipe que está confeccionando máscaras, inclusive as reenducadas”.

E destaca: “Esse é o nosso papel: ajudar o próximo com as nossas condições em parceria com todas as pessoas que estão doando materiais para a confecção”.

Sobre possíveis novas medidas para combater o coronavírus, o prefeito destaca que toda a equipe está estudando as melhores opções. Até o momento, Cruzeiro do Sul registra cinco casos confirmados de COVID-19.